В Запорожской области отреагировали на ультиматум Зеленского по ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: выполнить ультиматум Зеленского по ЗАЭС невозможно

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по выводу вооруженных сил России с территории Запорожской АЭС выполнять никто не будет. Это стало бы самоубийственным решением, отметил он в беседе с РИА Новости.

Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов уточнил, что сейчас АЭС защищают от украинских обстрелов российские системы ПВО, это остается единственной гарантией безопасности на станции, учитывая террористические посягательства украинских боевиков.

Представитель ВГА добавил, что разговаривать с Россией языком ультиматумов не смеет никто, тем белее «обанкротившийся мошенник» Зеленский.

Ранее стало известно, что 23 августа Владимир Зеленский выступил с новым требованием к армии Российской Федерации. Украинский лидер потребовал от российских войск покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Он также заявил о том, что якобы российские войска пытались, но не смогли отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.