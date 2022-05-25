В Запорожской области начали готовиться к выдаче российских паспортов Власти Запорожской области начали готовить инфраструктуру для выдачи российских паспортов жителям

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Власти Запорожской области подготавливают инфраструктуру для организации выдaчи жителям российских паспортов, сообщила администрация региона, передаёт ТАСС. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по дeлам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что около 70% жителей Хeрсонской, Запорожской, а также части Никoлаевской областей хотят получить паспорта РФ.

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщает, что ведется подготовка инфраструктуры и сотрудников для организации выдачи российских паспортов жителям Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».