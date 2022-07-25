В Запорожской области началась выдача российских свидетельств о рождении

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В Запорожской области начали выдачу свидетельств о рождении российского образца. Документы можно получить в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Рогова.

В Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. Кроме того, молодые родители смогут воспользоваться всеми мерами поддержки. Речь идет о всех льготах, которыми могут пользоваться маленькие россияне, — сказал он.

Ранее власти Мелитополя рассказали о большом ажиотаже на получение российского гражданства. К началу июля очередь на получение документа насчитывала более десяти тысяч человек. В администрации заверили, что всеми силами стараются ускорить процесс выдачи паспортов.