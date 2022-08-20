В Запорожье заявили о предотвращении провокации ВСУ на ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов заявил о предотвращении провокации ВСУ на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара

На Запорожской атомной электростанции 19 августа была предотвращена провокация, готовящаяся украинскими военнослужащими, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, последствия атаки «могли бы быть непоправимые».

19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского удалось не допустить провокацию, — сказал Рогов.

Он также выразил уверенность, что Киев снова предпримет попытки реализовать провокацию.

Министерство обороны России сегодня днем сообщило о госпитализации военнослужащих ВС РФ, находившихся в Запорожской области, с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружили отравляющее вещество ботулотоксин типа В. В Минобороны считают случившееся террористическим актом со стороны Киева.

Накануне Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Киева в отношении Запорожской АЭС. В нем утверждалось, что ВСУ планируют провокацию, а «США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе».