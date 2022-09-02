В Запорожье заявили о попытках Киева внедрить в делегацию МАГАТЭ шпионов

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Киев пытался внедрить своих шпионов в делегацию МАГАТЭ, прибывшую на Запорожскую АЭС, рассказал РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, коварный план был раскрыт, все попытки пресечены.

Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием, — заявил Рогов.

Специалисты из международного агентства прибыли на объект с целью ознакомиться с работой станции на подконтрольной РФ территории Запорожской области. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН. Делегацию МАГАТЭ возглавляет глава агентства Рафаэль Гросси. В состав экспертной группы также вошли специалисты из разных стран.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ намеревались сорвать визит на объект делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.