В Запорожье заговорили о готовящемся наступлении ВСУ Рогов заявил о колоссальном накоплении сил и техники ВСУ у границы Запорожской области

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

На линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ, заявил представитель главного совета запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов, передает РБК. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам Рогова, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.

Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было, — заявил член ВГА.

Рогов добавил, что технику и живую силу подтянули ко всем 140 км линии разграничения в Запорожской области. Кроме того, по его словам, замечено передвижение реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая американские HIMАRS.

Он отметил, что, по сути, на запорожском направлении идет подготовка к попытке наступления, его сценарий «используется, как в Харьковской области».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время станция не вырабатывает электроэнергию.