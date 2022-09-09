В Запорожье задержали предполагаемого корректировщика огня по Энергодару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники уголовного розыска поймали в Запорожской области предполагаемого корректировщика ударов по Энергодару и Каменско-Днепровскому району, сообщило областное ГУВД в своем Telegram-канале. Задержанного поместили в изолятор, проводится проверка.

Сотрудники уголовного розыска Запорожской области отработали оперативную информацию и задержали подозреваемого в корректировке огня по территории Каменско-Днепровского района и города Энергодар, — говорится в сообщении.

Накануне в Энергодаре задержали корректировщика, наводившего беспилотник-камикадзе ВСУ на здание городской администрации. Известно, что это было сделано по горячим следам.

Росгвардия за последние две недели вычислила 10 наблюдателей и пособников украинских войск в Харьковской области. Они сообщали командованию ВСУ о направлении движения военных колонн РФ. Также спецназ ведомства обнаружил и ликвидировал украинский взводный пункт, расчеты ПТУР, четыре автомобиля противника и оружейный склад.