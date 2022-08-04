В Запорожье задержали офицера ВСУ, причастного к диверсионной деятельности

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мелитополе Запорожской области офицера ВСУ, причастного к диверсионной деятельности в регионе, сообщила пресс-служба местного МВД. В Telegram-канале ведомства уточнили, что в ходе обысков в квартире украинского военнослужащего были обнаружены три осколочные гранаты, два автомата АК-74 и АК 74М, а также патроны к ним.

В результате проведенных мероприятий в городе Мелитополь, силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в регионе были задержаны местные жители, которые сообщали ВСУ данные для удара по Брилевке. Он считает, что именно по их вине за день до этого был обстрелян населенный пункт. Российские силовики выявили группу агентов Украины, которые, предположительно, занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Задержан 32-летний украинский гражданин Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе.

В июне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов указал, что украинские спецслужбы сменили тактику, перейдя от артобстрелов к диверсиям и терактам. В качестве примера он напомнил о теракте в Мелитополе возле здания МВД. При этом он отметил, что обстреливать регион с помощью артиллерии и авиации у Киева не получилось, именно поэтому украинские военные перешли к тактике террора.