В Запорожье выявили пособника ВСУ и изъяли у него военную амуницию

Фото: shutterstock

В городе Днепропроудное Запорожской области полицейские выявили пособника ВСУ, сообщили в пресс-службе МВД региона. По данным ведомства, пособник украинской армии успел скрыться, выехав за территорию Запорожья. Во время обысков в его жилище полицейские нашли изъяли пять комплектов военной формы ВСУ, шесть дымовых шашек, штык-нож АКМ, а также множество патронов малого и крупного калибра. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили армейскую палатку, китель с наградами ВСУ и автомобиль ВАЗ-2016.

При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек, штык-нож АКМ, два ножа в ножнах, во дворе обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, деревянный ящик, в котором находились патроны калибром 7,62 мм — 360 штук, крупнокалиберные патроны, калибром 14,7 мм — 15 штук, один крупнокалиберный патрон 30 мм, все указанное изъято, — сказано в сообщении.

По данным МВД Запорожья, сотрудники правоохранительных органов определили место дислокации подозреваемого.

Ранее стало известно, что с 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) вербовала украинских граждан, часто выезжавших в Россию. Украинцев вынуждали передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах.