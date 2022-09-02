В Запорожье ввели выплаты за гибель близких и увечья из-за обстрелов ВСУ Глава ВГА Запорожья Балицкий: в регионе ввели выплаты за гибель и увечья из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Запорожской области ввели единовременные компенсации гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Люди смогут получить от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства, — написал Балицкий.

Согласно указу Председателя Совета министров ВГА Запорожской области, семьям погибших из числа гражданского населения начнут выплачивать один миллион рублей. Гражданские, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья, полученных «в результате агрессии Украины против мирных граждан», смогут рассчитывать на компенсацию в размере 750 тысяч рублей.

Что касается лиц из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья, то им полагается выплата 500 тысяч рублей. Тем, кто получил ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, могу рассчитывать на компенсацию в размере ста тысяч рублей, говорится в указе.

Балицкий отметил, что выплаты будут производить через Министерство труда и социальной политики региона. Для компенсация будут задействовать средства бюджета ВГА Запорожской области, уточнил он.

Днем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на выплаты беженцам из Донбасса выделят 10,5 млрд рублей в 2022 году. По его словам, необходимые документы уже подготовлены, также определен порядок выплат и правила предоставления средств регионам.