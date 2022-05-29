В Запорожье возобновится работа крупнейшего порта Член администрации Запорожской области Рогов рассказал, что вскоре начнет работать порт Бердянска

Фото dan-news.info

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в интервью ТАСС, что в ближайшее время местные власти намерены перезапустить работу порта Бердянска, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны Украины. По его словам, полноценное начало функционирования морской гавани — это «вопрос нескольких недель».

Бердянск — морские ворота Запорожской области <...>. Я думаю, что перезапуск, полноценный перезапуск бердянского порта — это вопрос нескольких недель, даже не месяцев, потому что порт в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы,— сказал Рогов.

Он также отметил, что последние атаки на порт со стороны ВСУ успешно отразили российские ПВО. Рогов подчеркнул, что порт важен «с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и так далее».

Кроме того, член главсовета отметил, что Запорожье имеет большой потенциал в области рыбоводства, причем выращивать в регионе можно как морские виды, так и речную рыбу. В будущем этот продукт можно было бы поставлять в Россию.

Если говорить о потенциале Запорожской области, то надо понимать, что здесь еще и река Днепр, которая течет полноводная по всей территории и проходит через областной центр, другие населенные пункты, это водохранилище Каховской ГЭС. Есть масса заповедников, в привязке к ним можно выращивать и пресноводную рыбу и, конечно, на побережье Азовского моря можно заниматься промышленным разведением рыбы. По тому потенциалу, по оценкам экспертов, может если не всю Россию кормить, то несколько федеральных округов точно. Бычок, плотва, лещ, прочие десятки видов промысловых рыб, которые у нас водятся, — отметил Рогов.

Замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области Андрей Трофимов ранее сообщил, что власти на подконтрольной России территории региона освободили местный бизнес от уплаты налогов Киеву. По его словам, в области сейчас создается своя система налогообложения.