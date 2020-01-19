https://static.news.ru/photo/d8f16756-3a8d-11ea-8909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ewgeniy Nikolenko/youtube.com

На Украине таксист заставил умыться мужчину зелёнкой после того, как тот отказался платить за проезд. Инцидент произошёл в Запорожье.

У пассажира не оказалось при себе денег, однако тот сообщил водителю об этом щекотливом обстоятельстве только после прибытия в пункт назначения, сообщает «Суббота+».

Наказание таксист снял на видео. Ролик впоследствии был обнародован в Интернете. По некоторым данным, покарать «безбилетника» он решил ещё и из-за того, что маршрут поездки был достаточно длинным.