На Украине таксист заставил умыться мужчину зелёнкой после того, как тот отказался платить за проезд. Инцидент произошёл в Запорожье.
У пассажира не оказалось при себе денег, однако тот сообщил водителю об этом щекотливом обстоятельстве только после прибытия в пункт назначения,
Наказание таксист снял на видео. Ролик впоследствии был обнародован в Интернете. По некоторым данным, покарать «безбилетника» он решил ещё и из-за того, что маршрут поездки был достаточно длинным.
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