Фото: Ewgeniy Nikolenko/youtube.com

На Украине таксист заставил умыться мужчину зелёнкой после того, как тот отказался платить за проезд. Инцидент произошёл в Запорожье.

У пассажира не оказалось при себе денег, однако тот сообщил водителю об этом щекотливом обстоятельстве только после прибытия в пункт назначения, сообщает «Суббота+».

Наказание таксист снял на видео. Ролик впоследствии был обнародован в Интернете. По некоторым данным, покарать «безбилетника» он решил ещё и из-за того, что маршрут поездки был достаточно длинным.

Ранее в Подмосковье, как писал NEWS.ru, родители нашли кровоподтёк у сына, который вернулся из детского сада. Вскоре выяснилось, что воспитательница нанесла мальчику травму и попыталась скрыть этот факт при помощи зелёнки.

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