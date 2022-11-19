В Запорожье сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

Руководитель подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александр Старух заявил, что в ночь на 19 ноября по городу были нанесены несколько ударов. По его словам, ракеты ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье, сообщает РИА Новости.

Под удар в Запорожье попал объект промышленной инфраструктуры, — цитирует агентство Старуха.

Взрывы были хорошо слышны в центре Запорожья, говорится о пяти взрывах.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление зимы не приведет к затишью на линии боевого соприкосновения. По его словам, это обусловлено в том числе мягким климатом: в самом холодном месяце года — январе — средняя температура составляет ноль градусов.