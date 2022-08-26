Вооруженные силы Украины обстреляли село Куйбышево Запорожской области, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, повреждено несколько жилых домов.

Сегодня около 14.30 боевики ВСУ нанесли массированный удар по н.п. Куйбышево Запорожской области, написал Рогов.

Он также предположил, что обстрел совершили реактивными системами залпового огня HIMARS. По словам Рогова, всего было около шести прилетов.

Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, у одного из зданий снесло два верхних этажа. Число пострадавших в результате атаки пока неизвестно.

В Бердянске Запорожской области сегодня, 26 августа, погиб заместитель начальника ГАИ города Бердянска Запорожской области Александр Колесников. Он получил осколочные ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного на дереве возле забора учреждения оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Запорожской области. По словам очевидцев, системы ПВО сбили большую часть ракет, однако несколько снарядов попали в дорожное полотно. Под удар также попали дачи в районе кафе «Наири» за Антоновским мостом.

 

 