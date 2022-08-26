В Запорожье сообщили об обстреле из РСЗО HIMARS жилых домов в Куйбышево Член ВГА Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS жилые дома в Куйбышево, есть повреждения

Фото: US Army

Вооруженные силы Украины обстреляли село Куйбышево Запорожской области, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, повреждено несколько жилых домов.

Сегодня около 14.30 боевики ВСУ нанесли массированный удар по н.п. Куйбышево Запорожской области, — написал Рогов.

Он также предположил, что обстрел совершили реактивными системами залпового огня HIMARS. По словам Рогова, всего было около шести прилетов.

Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, у одного из зданий снесло два верхних этажа. Число пострадавших в результате атаки пока неизвестно.

В Бердянске Запорожской области сегодня, 26 августа, погиб заместитель начальника ГАИ города Бердянска Запорожской области Александр Колесников. Он получил осколочные ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного на дереве возле забора учреждения оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Запорожской области. По словам очевидцев, системы ПВО сбили большую часть ракет, однако несколько снарядов попали в дорожное полотно. Под удар также попали дачи в районе кафе «Наири» за Антоновским мостом.