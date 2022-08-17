В Запорожье сообщили о задержании наводчиков ВСУ, которые работали на ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

В Энергодаре были задержаны двое наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по Запорожской АЭС, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram. Отмечается, что задержанным может грозить от десяти лет до пожизненного срока за «международный терроризм».

В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, оба работали на АЭС, — сообщили в МВД.

16 августа Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Энергодара. По его словам, удары наносятся вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.