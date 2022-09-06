В Запорожье сообщили о взрыве у администрации в Бердянске Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о взрыве вблизи администрации в Бердянске

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В центре Бердянска прогремел взрыв возле здания местной администрации, сообщил в эфире «Соловьев Live» представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он рассказал, что в результате инцидента был взорван автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка, пострадал один человек.

В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв. Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города, затем произошла перестрелка, как минимум один человек в больнице, — заявил Рогов.

Неделю назад, 30 августа, в Бердянске прогремел взрыв в здании гуманитарного штаба «Мы вместе с Россией». По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в кондиционер. Представители штаба уточнили, что в результате произведенных действий жертв и пострадавших нет. Организация считает, что к взрыву причастны «сторонники украинского режима», которые «в своем бессилии продолжают „сражаться“ со своими бывшими согражданами». Представители штаба отметили, что их главная миссия — оказывать поддержку гражданам Украины, проживающим на территориях, которые контролируются Вооруженными силами России.

27 августа в Бердянске прогремел взрыв рядом с местным оздоровительным центром «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя и их дети. Взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора учреждения. Эксперты установили, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. В результате инцидента погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников. В Следственном комитете РФ считают, что взрыв был произведен с целью покушения на жизни мирных жителей и их запугивания. По факту совершенного преступления проводится расследование.