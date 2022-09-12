В Запорожье назвали условия проведения референдума Глава ВГА Запорожья Балицкий: референдум проведут после достижения полной безопасности региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Референдум по вхождению в состав России в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава администрации области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что в регионе уже все подготовлено для проведения голосования: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы.

Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании, — написал Балицкий.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России граждане пока боятся, отметил он. По его словам, запорожцам, которые публично признаются в симпатиях к России, грозит физическая расправа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение к России взятых под контроль территорий на юге Украины без референдумов является «логичным и обоснованным» в текущих условиях.