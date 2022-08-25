В Запорожье сообщили, что ВСУ 17 раз обстреляли ЗАЭС Власти Запорожья: ВСУ 17 раз обстреляли район Запорожской АЭС из крупнокалиберных орудий

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки ВСУ почти 30 раз обстреляли район Энергодара, 17 ударов было нанесено непосредственно по Запорожской АЭС, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». 24 августа Балицкий отмечал, что по городу и ЗАЭС зафиксировали 73 прилета.

За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский, — сказал он.

Ранее 25 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае остановки ЗАЭС из-за обстрелов с украинской стороны может нарушиться энергетический баланс. Соответственно это, по его словам, грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза.

24 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: любые действия, которые могут поставить под угрозу физическую безопасность Запорожской АЭС, недопустимы. Он призвал стороны гарантировать безопасность атомной станции. Гутерриш также отметил, что ООН готова обеспечить поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Россия и Украина.