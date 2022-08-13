В Запорожье сообщили, что ПВО сбила ракеты ВСУ над Мелитополем Представитель ВГА Запорожья Рогов сообщил, что ПВО сбила ракеты ВСУ над Мелитополем

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Пусковая и пуско-заряжающая установки в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4, задействованной в специальной военной операции

Российские системы противовоздушной обороны отразили удары ракет, запущенных украинскими войсками по Мелитополю, сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, целью атаки были объекты, которые не представляли опасность для Украины.

Совершена попытка обстрела Мелитополя по объектам, которые не представляют опасности для противника и не являются военными объектами. ПВО России отработало в штатном режиме, — рассказал он.

12 августа подразделения украинских войск снова начали обстреливать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщал ранее Рогов. По его словам, в городе были слышны выстрелы. Запорожская АЭС в Энергодаре в данный момент находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.