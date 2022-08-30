В Запорожье сообщили, что ВСУ целенаправленно бьют по объектам ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ целенаправленно бьют по объектам ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что этот делается для того, чтобы вызвать выброс радиоактивного материала.

Здесь уже нельзя говорить о каком-то хаотичном огне, просто ударах по площадям, — они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс зараженного материала, — сказал Рогов.

Рогов ранее 30 августа сообщил, что украинские военные вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. В результате атаки были установлены два разрыва вблизи склада с отработанным топливом. По его мнению, целью обстрелов является желание властей Украины сорвать визит официальной миссии МАГАТЭ на атомную станцию.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.