В Запорожье сохранят два государственных языка

Фото: Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Русский и украинский языки будут государственными в Запорожской области. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что если общественность Запорожья будет интересоваться участием в решении этого вопроса, то его могут вынести на референдум.

Если будет запрос в обществе, мы будем выносить тогда на голосование, на референдум, спрашивать мнение. Пока проблемы нет, главное, чтобы был русский в том числе. Это то, чего люди долгие годы ждали, — сказал Рогов.

Он добавил, что пока власти Запорожья не видят никаких проблем в том, чтобы в регионе было сразу два государственных языка. Рогов подчеркнул, что любое языковое преследование будет пресекаться, оба языка будут играть важную роль в жизни общества.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что украинский язык останется государственным на всех подконтрольных России территориях Украины. Что касается Донбасса, то Песков отметил: вопрос о статусе украинского языка в ДНР и ЛНР должны решать сами местные жители.