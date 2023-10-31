В Запорожье снесли памятник Пушкину

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Памятник Пушкину в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает украинский телеканал «Общественное». Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации».

Решение о сносе памятника городской совет принял 26 октября. Саму площадь, которая ранее тоже носила имя поэта, переименовали в июле в честь одного из основателей и первого президента украинской академии наук Владимира Вернадского.

Ранее во Львовской области снесли четыре памятника советским воинам. Монументы были посвящены солдатам и летчикам СССР и находились в населенных пунктах Добросин, Великий Любень, Магеров и Коропуж. Всего с начала 2023 года в регионе снесли более 190 советских памятников и мемориальных досок.

До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Закон о декоммунизации на Украине действует с мая 2015 года. Переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским и русским деятелям науки и культуры, военачальникам.