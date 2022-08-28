В Запорожье разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС Глава Запорожской ВГА Балицкий: в регионе разработали план эвакуации при аварии на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС

В Запорожье знают о «коварстве, безрассудности и безжалостности» Украины, поэтому разработали план эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. Он добавил, что власти региона готовятся любому варианту развития событий.

Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости, — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что с середины июля Запорожская атомная электростанция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Глава ВГА Запорожской области отметил, что во время атаки со стороны ВСУ были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя, утверждает Балицкий.

По его словам, удары наносятся с подконтрольной Киеву территории, а именно, с правого берега Днепра, где расположены Марганец и Никополье.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поездка представителей агентства на Запорожскую АЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающегося вооруженного конлфикта.