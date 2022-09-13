В Запорожье рассказали об увеличении скопления тяжелой техники ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов заявил о нарастании концентрации тяжелой техники ВСУ

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Запорожской области нарастает скопление тяжелой техники ВСУ, заявил член местной ВГА Владимир Рогов в эфире «Первого канала». По его словам, увеличение концентрации бронетехники врага наблюдается вдоль линий боестолкновения военизированных формирований России и Украины.

Рогов уточнил, что ситуация в области напряженная.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для возобновления работы Запорожской АЭС необходимы гарантии, что обстрелов ядерного объекта больше не будет. Глава региона отметил, что риски новых провокаций со стороны ВСУ сохраняются, несмотря на отсутствие прилетов в районе ядерного объекта за последние сутки. По словам Балицкого, для запуска станции требуется всего лишь несколько дней.

До этого представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября ВСУ 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок. По словам Рогова, это произошло из-за регулярных обстрелов ВСУ.