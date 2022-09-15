На пункте пропуска Васильевка в Запорожской области почти вдвое возрос поток беженцев с подконтрольных Киеву населенных пунктов Украины, сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко. Она отметила, что это единственный КПП, через который можно попасть на территорию, контролируемую российскими войсками. По ее словам, которые приводит РИА Новости, количество машин, пересекающих границу увеличилось с 500-700 до более, чем тысячи в день.
Поток со стороны Украины значительно увеличился. Некоторые изъявляют желание переехать на нашу сторону со стороны Украины, это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, — сказала Романиченко.
Она добавила, что людей, ожидающих пропуска стараются поддержать. Сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы.
Ранее стало известно, что 1342 беженца из Харьковской области находятся во временных пунктах размещения в Белгородской области, в ближайшее время многие из них будут перенаправлены в соседние регионы. О готовности принять переселенцев уже заявили главы Курской и Воронежской областей Роман Старовойт и Александр Гусев. В настоящее время они готовят новые места для размещения украинцев.