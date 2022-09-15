Вячеслав Душин

В Запорожье рассказали о возросшем потоке беженцев с Украины Глава Васильевского района Романиченко: поток беженцев с Украины возрос почти в два раза

15 сентября 2022 в 10:53

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Машины в очереди у контрольно-пропускного пункта «Васильевка» в Запорожской области