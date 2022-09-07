В Запорожье рассказали о состоянии здоровья раненого коменданта Бердянска Глава ВГА Запорожской области: состояние здоровья раненого коменданта под контролем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Состояние здоровья раненого коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого 6 сентября было совершено покушение, под контролем, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что ведется розыск преступников, подорвавших машину коменданта.

Парень, слава богу, живой. Состояние здоровья полностью под контролем, врачи внушают уверенность, что выживет, организм молодой, — заявил глава администрации города в эфире Первого канала.

Ранее в Бердянске в течение дня произошло два взрыва. Первый взрыв прогремел в центре города возле здания администрации. Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина, после чего произошла перестрелка. Сам Бардин был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

По мнению члена ВГА Запорожья Владимира Рогова, на коменданта напала группа украинских диверсантов.

Позднее агентство РИА Новости, ссылаясь на администрацию области, сообщило, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг сообщения о гибели коменданта. Он пояснил, что несмотря на ампутацию ног и большую кровопотерю из-за взрыва Бардин по-прежнему жив.