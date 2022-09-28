Антон Соловьев

В Запорожье рассказали о референдуме в подконтрольной Киеву части Член ВГА Рогов: референдум в подконтрольной Киеву части Запорожья пройдет после ее освобождения

28 сентября 2022 в 21:16

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России