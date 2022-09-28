Референдум на подконтрольных Киеву территориях Запорожья планируется провести после того, как они перейдут под контроль России, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он отметил, что на данный момент Украина контролирует около 27% области, передает РБК.
После освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы, — сказал Рогов.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область больше не является частью Украины. Он подчеркнул, что данное решение является окончательным и необратимым.
Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Главы этих регионов уже направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о принятии в состав РФ.