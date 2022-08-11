В Запорожье рассказали о радиационном фоне после ударов по АЭС Власти Запорожья: Киев пытается нанести удар по хранилищам радиационных отходов на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Запорожская область. Энергодар. Вид на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС)

Радиационный фон в Запорожской области после ударов ВСУ по АЭС в Энергодаре находится в норме, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости. По его словам, украинские военные стремились нанести удар по хранилищам с радиоактивными отходами. Он отметил, что в ходе атаки никто не пострадал, а работники электростанции перешли в защищенные помещения. Возникший пожар после удара был локализован, добавил глава администрации.

Киев пытается нанести удар по бетонным хранилищам на Запорожской АЭС, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, — сказал Балицкий.

11 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС при помощи реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Отмечалось, что удары были нанесены со стороны Днепропетровской области, из населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, которые находятся под контролем ВСУ.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов ранее сообщал об атаке украинских войск на Запорожскую АЭС и на город Энергодар. По его словам, система ПВО России успешно отразила эту атаку. Он добавил, что огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем.