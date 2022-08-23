В Запорожье рассказали, что возгорание вблизи АЭС вызвано не обстрелами ВСУ Член ВГА Запорожья Рогов: причиной возгорания вблизи ЗАЭС являются не обстрелы ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вблизи территории Запорожской атомной станции произошло возгорание лесов и травы, однако причиной этого не являются обстрелы со стороны украинских военных, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, причина кроется в другом, однако называть ее он не стал.

Обстрелов не было. Возгорание есть (леса и травы), но станции оно не угрожает. Причины его другие, — поделился Рогов.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, её демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Он утверждает, что Россия ответственна за тяжелое положение Запорожской АЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.