В Запорожье рассказали о множестве «спящих агентов» на АЭС Член ВГА Запорожья Рогов предупредил о «спящих агентах» на Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС

На Запорожской АЭС может быть много «спящих агентов» спецслужб Украины, которые в последние годы активно формировали агентурную сеть, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, во время создания сети своих агентов киевские силовики нередко запугивали работников ЗАЭС.

Велика вероятность того, что на станции еще присутствуют люди, которые связаны с украинскими спецслужбами и взаимодействуют с ними, — заявил Рогов.

Ранее он сообщил, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по Запорожской АЭС и при этом работали на станции. Отмечается, что задержанным может грозить от десяти лет до пожизненного срока за «международный терроризм».

О диверсионной деятельности сообщили и в Херсонской области. Там задержали двух человек, которые передавали данные ВСУ в селе Брилевка, в результате чего в конце июля погибла семья из пяти человек, включая троих детей. Удары по Брилевке были нанесены 29 июля при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.