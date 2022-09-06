В Запорожье рассказали, кто напал на коменданта Бердянска Член ВГА Запорожья Рогов: на коменданта Бердянска напали украинские диверсанты

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

На коменданта Бердянска Артема Бардина напала группа украинских диверсантов, заявил в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, они же и устроили взрывы в городе. В настоящий момент ведется поиск нападавших.

За совершением теракта и покушением на коменданта Бердянска стоят террористы режима Зеленского, — сказал Рогов.

При этом он уточнил, что улица, на которой взорвали автомобиль Бардина, достаточно хорошо охранялась, и он сам неоднократно изучал ее перед поездкой в администрацию, передает его слова «Взгляд». Сам комендант также всегда передвигался с охраной, поэтому инцидент оставляет крайне много вопросов.

Как сообщал ранее Рогов, в Бердянске в течение дня произошло два взрыва. Первый взрыв прогремел в центре города возле здания местной администрации. Рогов рассказал, что взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, после чего произошла перестрелка. Сам Бардин был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Позднее стало известно и о втором взрыве в микрорайоне Слободка на окраине города. В настоящий момент о пострадавших информации нет.