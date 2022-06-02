В Запорожье рассказали, когда жители получат первые российские паспорта МВД Запорожья: жители получат первые российские паспорта через месяц-полтора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паспорт гражданина Российской Федерации

Жители Запорожской области Украины получат первые российские паспорта через месяц-полтора, первые анкеты уже отправлены в Россию, сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов. По его словам, люди выстраиваются в очереди к центру по приему документов, единовременно в очереди находятся до 300 человек.

Уже отправлены первые анкеты, первые пакеты документов в Российскую Федерацию. В России предоставление гражданства и получение паспорта занимает от месяца до трех. То есть в течение месяца-полутора будут выданы первые паспорта, которые мы вручим здесь, в паспортном центре, — сказал Селиванов.

Он добавил, что уже сейчас желающих получить российский паспорт зафиксировали на базе одного центра более трёх тысяч человек.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в российскую действительность. По его словам, регионы имеют давние связи, «но история и объективные факторы нас разделили».