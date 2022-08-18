В Запорожье рассказали, чем грозит остановка ЗАЭС для Украины Представитель ВГА Рогов: Украину ждет энергокризис в случае остановки ЗАЭС

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В случае остановки работы ЗАЭС Украину ожидает энергетический кризис, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, электростанция вырабатывала до 32% всей электроэнергии подконтрольной Киеву территории.

Если говорить о подконтрольных президенту Украины Владимиру Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25% до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор объем экспорта поставляемой с атомной станции электроэнергии доходил до 70–72 миллионов рублей ежедневно, — заметил Рогов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. Он уточнил, что планы противника «приурочены» к посещению Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил, что в случае провокации на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. По его словам, обстреливая станцию, ВСУ преследуют ряд целей, включая создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.