В Запорожье пресекли попытки украинских войск провести разведку боем Член ВГА Запорожья Рогов заявил о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка ВС РФ

Украинские войска планировали провести разведку боем в Запорожской области, однако их попытка была пресечена, заявил член главного совета администрации Владимир Рогов. По его словам, часть подразделений противника была уничтожена, остальные отступили, передает РИА Новости.

На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции, — заявил он.

Росгвардия накануне сообщила о задержании в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, связанных с деятельностью националистических организаций, СБУ и ВСУ. Силовики также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.

Ранее Рогов сообщил, что на линии разграничения сил в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ. Также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток разведки боем. По словам представителя администрации, это может свидетельствовать о скорой попытке наступления.