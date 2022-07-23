В Запорожье создан избирком для проведения референдума В Запорожье создан избирком для проведения референдума о вхождении в состав России

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Евгений Балицкий

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав России. В своем Telegram-канале он написал, что решение принято для того, чтобы сделать голосование легитимным и прозрачным для избирателей.

Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ. Сейчас мы ведем подготовительную работу.<...> Для того, чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области, — сообщил Балицкий.

Он добавил, что в связи с утверждением документа все предыдущие органы власти, которые проводили выборы в Запорожье, прекратили свое существование.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату он называть не стал, но отметил, что он станет «очень важным» для всех освобожденных территорий.