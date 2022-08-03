В Запорожье оценили притязания Украины на территорию области Член ВГА Рогов: у Украины нет исторических и законных прав на Запорожскую область

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Херсон, Украина

У Украины нет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, Запорожская область была отнесена к Украинской ССР при создании Советского Союза, после чего «фактически оказалась в заложниках на долгие годы»: русско ориентированные люди подверглись репрессиям, а их дети были лишены права обучаться на родном языке.

Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья — Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса <...> — русские города, созданные российскими царями и государственными деятелями, — подчеркнул Рогов.

Ранее он сообщил, что власти Запорожской области планируют обратится в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума.

Референдум о статусе области может состояться в первой половине сентября и может пройти одновременно с аналогичным референдумом в Херсонской области. Наблюдателями на референдуме хотят стать представители Германии, Нидерландов, Испании, Канады, Мексики, Польши, США, Франции, стран Прибалтики, а также представители всех республик бывшего Советского Союза.