В Запорожье обвинили ООН в оправдании ядерного терроризма Член ВГА Запорожья Рогов: ООН пытается оправдать ядерный терроризм Киева блокировкой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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ООН пытается оправдать ядерный терроризм Киева блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, заявил ТАСС член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, МАГАТЭ также заявляет о некорректности действий ООН, а сам визит инспекции должны поддержать все, кто понимает опасность обстрелов Запорожской АЭС и в ком «жив инстинкт самосохранения».

Поведение аппарата, в первую очередь ООН, да и самого господина [Антониу] Гутерриша — генсека ООН — вызывает массу вопросов. <...> Непонятно, почему тот же Гутерриш сейчас выступает в роли адвоката дьявола. Он пытается оправдать террористические действия, ядерный терроризм​, — сказал Рогов.

Ранее Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить любую военную деятельность вокруг нее. Он подчеркнул, что станция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции и с нее должны быть выведены любой военный персонал и техника. Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал пояснений по поводу такого периметра.

Следом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы». Она добавила, что обстрелы станции проходят при полном попустительстве со стороны ООН, которая отказалась воздействовать на киевские власти.