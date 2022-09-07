В Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: AP/TASS

Обломки боеприпаса на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС)

Власти Запорожья не исключают полную остановку работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за регулярных обстрелов ее территории со стороны Украины, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live». Он пояснил, что, возможно, придется переходить на дизель-генераторы.

С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить [Запорожскую] атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, — сказал Балицкий.

Он добавил, что данный вопрос до конца не решен.

Накануне в Энергодаре пропало электричество после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных. По словам члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ повредили линию электропередачи в районе ЗАЭС.

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на ЗАЭС. В докладе организация призывает предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг объекта. Кто именно обстреливает станцию — однозначно из отчета не ясно.