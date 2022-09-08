В Запорожье не исключили консервации ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: ЗАЭС в дальнейшем может быть законсервирована

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» перечислил четыре основных варианта дальнейшей работы ЗАЭС: станцию могут законсервировать, также может произойти холодная заморозка, либо станция продолжит работу в текущем режиме, либо предполагается иной вариант развития событий.

Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы (ЗАЭС. — NEWS.ru), или прочие вещи, — заявил Рогов.

Член Запорожской ВГА отметил, что если работа АЭС остановится, то от этого пострадает экономика и энергобезопасность области, а также тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. По мнению Рогова, «это не самый хороший сценарий».

Ранее глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что пятый энергоблок на Запорожской АЭС не работает, а работа шестого осуществляется не на полную мощность. Приостановка работы пятого блока обусловлена повреждениями линий электропередачи.

6 сентября миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призвала предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС.