В Запорожье заявили, что Украина независима от здравого смысла Член ВГА Запорожья Рогов: Украина независима от здравого смысла

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Владимир Рогов

Украина сейчас независима от здравого смысла, заявил РИА Новости член глава совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сегодня от независимости Киева ничего не осталось, так как Украина «превратилась в классическую колонию Запада». Независимость Украины — это трагедия для ее народа, так как из-за нее погибли миллионы людей и искалечено множество судеб, считает Рогов.

Сегодня Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит, — сказал Рогов.

Украина отмечает День независимости 24 августа. Рогов напомнил, что в истории человечества в этот день произошло множество трагических событий, в числе которых гибель римского города Помпеи и Варфоломеевская ночь во Франции.

Самая трагичная из них — это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб, — добавил Рогов.

Он также счел символичным, что в прошлом году во время празднования Дня независимости Украины на острове Хортица в Запорожской области не смогли полностью поднять флаг страны из-за технической неполадки, а в Херсоне обрушился 70-метровый флагшток, который устанавливался к празднику. По словам Рогова, год спустя регионы освободились от «тирании украинских националистов».

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область навсегда выйдет из состава Украины. По его словам, регион взял курс на воссоединение с Россией и обратного пути нет. Глава ВГА области Евгений Балицкий, в свою очередь, сообщил, что референдум по данному вопросу может быть проведен в первой половине осени.