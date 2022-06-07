В Запорожье назвали Крым российским Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал Крым законной российской территорией

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крым является законной частью России, а легитимность проведённого там референдума в 2014 году не подлежит сомнению, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, мировое сообщество «прекрасно понимает», что жители полуострова законно воспользовались своим правом выбора и воссоединились с Россией.

Крым является законной частью Российской Федерации. Проведённый в 2014 году референдум был безусловно легитимным, тут нет никаких сомнений, — сказал Рогов.

Он добавил, что Крым — это основная артерия, связывающая Запорожье с большой Россией, включая перемещение людей и экономики.

Ранее Рогов заявил, что на освобождённой части региона рубль занял лидирующую позицию. По его словам, украинская гривна постепенно вытесняется.