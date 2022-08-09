В Запорожье напомнили Киеву знаменитую фразу Александра Невского Член ВГА Запорожья Рогов: Киев ждёт поражение в случае контрнаступления

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов напомнил украинским властям, заявляющим о контрнаступлении на утраченные Киевом южные территории, об известной фразе полководца Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», передает РИА Новости. Он считает, что подобные заявления Киева об ответном ударе рассчитаны на граждан Украины, чтобы отвлечь внимание от поражения в Донбассе и гибели украинской экономики.

Перед своим так называемым контрнаступлением пусть вспомнят слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Все их планы ждет неминуемое поражение, — заявил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Запорожская область навсегда выйдет из состава Украины. По его словам, обратного пути не будет, а властям Украины нужно «привыкать и начинать воспринимать и отождествлять» Запорожскую область исключительно с Россией.

Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Документ был подписан 8 августа в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе. На площадке форума присутствовали более 700 делегатов со всей области.