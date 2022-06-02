В Запорожье национализируют имущество Украины

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Стела на въезде в Мелитополь

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества. В него входят природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, земельные участки, рассказал РИА Новости замглавы ВГА Андрей Трофимов.

Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области, — пояснил он.

Ранее член главного совета ВГА Владимир Рогов заявил, что Запорожье после полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он отметил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику.

В МВД области рассказали, что жителям Запорожья могут быть выданы первые российские паспорта через полтора-два месяца. Анкеты для оформления документов уже отправлены в РФ.