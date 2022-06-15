В Запорожье исключили возвращение под контроль Украины Член совета военно-гражданской администрации Запорожья Рогов: регион не вернется под контроль Украины

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Киевским властям «не видать Запорожскую область как своих ушей», она никогда не вернется под контроль Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов, передает РИА Новости. По его словам, власти Украины на протяжении восьми лет говорили про возврат Крыма, Донецка и Луганска, аналогичные заявления они будут делать и в отношении других неподконтрольных им областей.

Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено. Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей, — заявил Рогов.

Рогов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал прекратить боевые действия, а в итоге ситуация только усугубилась, что привело постукраинское пространство к краху и гибели тысяч мирных жителей. «Такому жалкому лгуну, как Зеленский, одна дорога — на Луну», заключил он.

24 мая Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой только после возврата всех территорий, которые перешли под контроль России с начала спецоперации. По его словам, в долгосрочной перспективе украинская сторона будет пытаться вернуть и Крым. Украинский лидер не исключил, что в таком случае могут быть жертвы.