В Запорожье чиновники за взятки оформляли выезд в подконтрольные РФ районы ГБР Украины: запорожские чиновники за взятки оформляли выезд в подконтрольные РФ районы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобильная пробка возле КПП «Васильевка» на границе Запорожской области. Пункт пропуска организовали российские военные совместно с районной администрацией

В подчиненной Киеву части Запорожья чиновники брали взятки за оформление разрешений на выезд в районы, находящиеся под контролем российских войск. Ежедневная незаконная прибыль участников преступной группы составляла 2 млн гривен (порядка $54 тысяч), сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В числе взяточников входили некоторые чиновники администрации Запорожья, горсовета, а также представители правоохранительных органов. Они искусственно создавали препятствия желающим выехать жителям, затягивая рассмотрение документов, а затем требовали плату за ускорение процедуры. Она могла составлять до $800 с одного автомобиля.

Средства участники преступной схемы получали через специально привлеченных посредников. Один из них был задержан сотрудниками ГБР в момент передачи ему $1400 в обмен на обещание решить вопрос с оформлением документов для выезда за два дня.

Ранее член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в освобожденную российскими войсками часть региона стали массово переезжать люди из подконтрольного Киеву областного центра — города Запорожье. Многие из них с началом спецоперации покинули свои дома, а теперь возвращаются. По его мнению, их привлекает возможность стать гражданами России по упрощенной схеме и принять участие в референдуме по вопросу о вхождении области в состав РФ.