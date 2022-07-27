The Spectator: Путину удалось представить Европу политически бессильной

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину удалось представить Европу политически беспомощной в глазах западной общественности. Таким мнением поделился журналист The Spectator Росс Кларк в ответ на известия о сокращении поставок газа по «Северному потоку» со стороны «Газпрома» из-за техобслуживания. Колумнист считает, что уменьшение транзита газа нанесет серьезный урон экономике ФРГ, а дальше «разрушительный эффект домино» прокатится по другим странам ЕС, при этом Европа не сможет ничего противопоставить России.

Сейчас Германия потеряла контроль над ситуацией, поскольку график работ теперь устанавливает Путин. И при нынешних темпах не факт, что через два года в Германии останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать. <...> Путину удается представить Европу политически бессильной, — написал Росс.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизились до 20% от максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.