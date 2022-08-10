С 2024 года крупные компании «с неясной историей владения», арендовавшие угодья площадью несколько сотен тысяч гектаров, получат преимущественное право покупки земли, сообщил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович. Как передает венгерское новостное агентство V4, таким образом, мера начнет действовать еще до отмены моратория на продажу сельскохозяйственных площадей арендаторам.

Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения, — сказал Брензович.