В Закарпатье СБУ запрещает высказываться семьям погибших венгров Ripost: СБУ запрещает высказываться семьям погибших венгров из Закарпатья

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины запрещает родственникам погибших закарпатских венгров искать их в соцсетях и рассказывать об их гибели, сообщает венгерское издание Ripost со ссылкой на местных жителей. Они рассказали изданию, что СБУ связывается с родителями и вдовами недавно погибших венгерских солдат и не разрешает делать какие-либо заявления по этому поводу.

Венгерские СМИ ранее рассказали об огромных потерях Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром и начале в регионе масштабной мобилизации.

Житель Закарпатья сообщил изданию, что у украинских военных не отбирают телефоны, при наличии связи они могут связываться с родственниками. Проблемы возникают, когда солдаты долго не выходят на связь. Он рассказал о женщине, которая не получала вестей от сына в течение нескольких недель и обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

Вскоре после этого к ней подошли военные в штатском и заставили удалить пост, заявив, что если будет что сообщить, военные уведомят, — подчеркнул собеседник издания.

Мужчина пояснил, что имеет отсрочку от мобилизации, поэтому в армию его не забирают, хотя на улице много раз останавливали солдаты и полиция, раздающие повестки.

Несколько человек так и ушли: офицеры в форме задержали их в автобусе и заставили немедленно ехать с ними, — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей Украины, уехавших в западные страны после начала спецоперации, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Власти Украины уже работают в этом направлении, рассказал военный эксперт. Он добавил, что юридически Киев имеет право мобилизовать граждан, уехавших в другие страны.