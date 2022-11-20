В Юрмале осквернили братское захоронение советских солдат

Фото: wikimapia.org

архивное фото

В латвийской Юрмале вандалы осквернили братское захоронение советских солдат, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, неизвестные похитили с кладбища в районе Булдури 16 мемориальных табличек. О пропаже плит сообщили в местную полицию 19 ноября.

На опубликованных кадрах можно заметить пустые рытвины в тех местах, где должны находиться мемориальные плиты.

9 ноября в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям в Резекне «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В настоящее время в стране остались еще четыре памятника красноармейцам. Власти намерены снести их до 15 ноября.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва решительно осуждает продолжающуюся в Латвии «вакханалию» по уничтожению советских памятников. Этими действиями, по мнению дипломата, «националистическая правящая верхушка» страны в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования».