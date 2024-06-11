В Японии исключили обсуждение вывода армии РФ с Украины на саммите NHK: тему вывода ВС РФ с Украины не поднимут на мирной конференции в Швейцарии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Тема вывода российских войск из зоны спецоперации не будет поднята на мирном саммите по Украине в Швейцарии, сообщил японский телеканал NHK. По словам журналистов, причиной является нежелание некоторых стран портить отношения с Россией.

На конференции обсудят всего лишь три вопроса из 10 пунктов, предложенных Киевом, обратили внимание представители СМИ. Разговор будет вестись об обеспечении безопасности АЭС, продовольственной безопасности, освобождении пленных и возвращении на родину детей, говорится в статье.

Речь не идет о выводе российских войск с Украины и восстановлении территориальной целостности Украины, — констатировали в издании.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал организованную в Швейцарии мирную конференцию по Украине заведомо пустым мероприятием. По его мнению, результатом саммита может быть лишь очередная истерика украинского президента Владимира Зеленского, а также множество громких и эмоциональных заявлений.

До этого Мексика и Никарагуа отказались от участия в швейцарском саммите по украинскому урегулированию. Латиноамериканские государства продолжают надеяться на проведение переговоров, в которых будут задействованы обе стороны конфликта.